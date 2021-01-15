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В магазинах крупной торговой сети «Глобус» могут появиться продукты с маркировкой «Сделано в Подмосковье». Недавно между Сергеем Воскресенским, и.о. главы Минсельхоза региона, и представителями компании прошли соответствующие переговоры.

Согласно словам руководителя ведомства благодаря хорошо узнаваемому товарному бренду можно поддержать отечественных сельскохозяйственных производителей, занимающихся выпуском различных продуктов питания. Во время встречи он также поддержал планы торговой сети, связанные с расширением ее присутствия в регионе.

В настоящее время «Глобус» активно развивается в Московской области, инвестируя крупные денежные суммы и создавая дополнительные рабочие места. Воскресенский добавил, что у компании имеются грандиозные планы по открытию новых торговых точек в северо-западном районе Подмосковья.

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