Родители двухлетней жительницы Башкирии Амиры Мустафиной теперь смогут отвезти девочку на дорогостоящее лечение в Германию. Компания, название которой не раскрывается, перевела на ее счет 96 миллионов рублей, благодаря чему удалось собрать требуемую сумму.

Девочка страдает от заболевания СМА – спинальной мышечной атрофии. Чтобы помочь ей, необходимо лечение с использованием одного из самых дорогих в мире медикаментов – препарата Zolgensma. Именно его использует немецкая клиника, медики которой специализируются на лечении данного недуга.

Всего нужно было собрать 169 миллионов рублей. Международная компания, которая пожелала остаться неизвестной, перевела на счет Амиры недостающие 96 миллионов, что и позволило получить сумму, требуемую для проведения курса лечения.

Препарат Zolgensma считается наиболее эффективным лекарством для борьбы со спинальной мышечной атрофией. Он помогает значительно облегчить состояние пациента, так как выступает в качестве замены для мутировавшего либо недостающего гена.