Правоохранительные органы намерены провести проверку по поводу видео инцидента с сотрудником ОМОН и женщиной, участвующей в несанкционированном митинге. Сообщается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Видеозапись появилась в сети в субботу. На ней можно увидеть, как в попытке «отбить» у силовиков провокатора, также принимавшего участие в акции, женщина попала под «горячую руку» бойца специального подразделения. Позже выяснилось, что пострадавшую отвезли в НИИ скорой помощи.

В субботу было зафиксировано несколько фактов нападения участников несанкционированных митингов на представителей правоохранительных органов. Так, одного из полицейских сбил с ног сильным ударом в лицо неизвестный мужчина. Помощь силовику оказал его коллега, который находился поблизости.