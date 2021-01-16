В Великобритании мужчина похитил женщину и попытался принудить её к сексуальной связи. Об инциденте рассказало издание Metro.

Как сообщается, 20 ноября прошлого года в дом 47-летнего мужчины приехали сотрудники правоохранительных органов, которым поступил вызов. Они обнаружили в доме 40-летнюю женщину, у которой имелись серьёзные травмы.

Согласно её рассказу, преступник удерживал её против воли, а также пытался склонить к сексу. Но она отказалась, из-за чего мужчина принялся избивать её по голове ножкой от стула.

Злоумышленника доставили в полицейский участок. В совершении преступления он признался. Пострадавшая была направлена в больницу для прохождения курса лечения, после которого её выписали.