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В Великобритании мужчина похитил женщину и попытался принудить её к сексуальной связи. Об инциденте рассказало издание Metro.

Как сообщается, 20 ноября прошлого года в дом 47-летнего мужчины приехали сотрудники правоохранительных органов, которым поступил вызов. Они обнаружили в доме 40-летнюю женщину, у которой имелись серьёзные травмы.

Согласно её рассказу, преступник удерживал её против воли, а также пытался склонить к сексу. Но она отказалась, из-за чего мужчина принялся избивать её по голове ножкой от стула.

Злоумышленника доставили в полицейский участок. В совершении преступления он признался. Пострадавшая была направлена в больницу для прохождения курса лечения, после которого её выписали.

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