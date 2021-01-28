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Экипажи российских подводных лодок отрабатывали действия в аварийных ситуациях и тренировались обеспечивать выживание субмарин в нештатных условиях. Учения проходили на Камчатке в тренировочном центре подводных сил Тихоокеанского флота.

В ходе учений моряки-подводники отрабатывали тушение пожаров на субмарине с использованием штатных средств, а также тренировались заделывать пробоины, применяя раздвижные упоры. При этом в специальную камеру, которая имитировала отсек подлодки, беспрестанным потоком хлестала вода, чтобы сделать учения максимально реалистичными.

Кроме того, экипажи отрабатывали эвакуацию с подводных лодок через торпедные отсеки, применяя аппараты ИДА-59, и сдавали нормативы по надеванию средств индивидуальной защиты. Также морякам пришлось покидать тонущее судно на специальном надувном плоту.

Сообщается, что отработка все перечисленных выше действия способна обеспечить выживание подлодки в сложной боевой обстановке, а также слаженные действия всех членов экипажа.

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