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Михаил Муршако, глава Минздрава России, сообщил, что в ведомстве пришли документы для регистрации еще одной вакцины от COVID-19, разработанной в стране.

Отмечается, что данный медицинский препарат был создан специалистами научного центра им. Чумакова. Министр здравоохранения добавил, что на данный момент документация направлена на прохождение экспертизы. Как только она будет завершена, будет поднят вопрос о государственной регистрации вакцины.

В результате в РФ появятся сразу 3 вакцины, разработанные по разным технологиям, что окажется большим вкладом в борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. Тесты препарата, получившего название «КовиВак» должны будут закончиться в середине февраля текущего года.

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