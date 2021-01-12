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Соединенные Штаты могут сократить оборонный бюджет и остаться без новых межконтинентальных баллистических ракет. Парадокс ситуации заключается в том, что старые Minuteman III выработали отведенный для них ресурс и подлежат списанию в 2021 году.

Авторы публикации в издании Military Watch, которую перевел портал «ПолитРоссия», пишут, что при президенте Дональде Трампе оборонный бюджет постоянно увеличивался. Но в 2020-м грянул кризис, связанный с коронавирусной инфекцией, а также подошло время для выборов и смены власти. Все это вынудило США урезать расходы на разработку новых вооружений.

В США действует программа GBSD, которая предполагает замену старых ракет Minuteman III на новые, однако из-за экономического кризиса средства на нее могут и не выделить. Тем более, что на эти цели требуется 264 миллиарда долларов. Многие эксперты предполагают, что именно программа GBSD первой попадет под сокращение затрат.

Не согласны с ними военные. Так, адмирал Чарльз Ричард, возглавляющий Стратегические силы Соединенных Штатов, заявляет, что ракеты Minuteman безнадежно устарели и продлевать их эксплуатацию не представляется возможным. Он поясняет, для этих боеприпасов имеются только старые чертежи, которые уже никто не в состоянии прочитать. Поэтому у США есть два выхода – либо продолжать реализацию программы GBSD, либо отказываться от наземных баллистических ракет в пользу надводных.

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