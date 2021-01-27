Последний из нескольких высокопоставленных официальных лиц США, раскритиковавших крупнейшую в мире оружейную программу, занимавший пост министра обороны при президенте Дональде Трампе, Кристофер Миллер, был далек от положительного мнения об истребителе-невидимке. Статья была опубликована на страницах иностранного издания Military Watch, перевод предоставлен изданием discover24.ru.

Бывший офицер спецназа США Миллер был назначен на эту должность 9 ноября 2020 г. Он сделал резкое заявление о F-35: «Мне бы очень хотелось принять участие в процессе приобретения и тестирования… и, знаете ли, поговорить о серьезной проблеме. Я хотел взять F-35 на исследование. Хотя, я должен вам сказать, вчера мы разговаривали кое с кем, подполковником или полковником, и я спросил, на чем они летают? Когда я услышал F-35, я еле удержался от едкого комментария, в ответ на который он рассмеялся. Я попросил его рассказать о самолете. Он назвал F 35 инвестированием в технологию, которой нам не предстоит воспользоваться и т.д. Мне кажется это забавным. Мы создавали настоящего монстра, но F-35 – это кусок…».

Министр обороны не закончил фразу, по крайней мере, согласно опубликованной официальной расшифровке стенограммы, но он выглядел разочарованным тем, что так много вкладывалось в истребитель, который сильно отставал от графика, намного превышал бюджет и продолжал сталкиваться с серьезными проблемами производительности, когда намного более современный истребитель шестого поколения уже находился в стадии разработки.

В прошлом F-35 подвергался критике со стороны ряда официальных лиц за его сомнительную надежность, очень высокие требования к техническому обслуживанию и высокие эксплуатационные расходы. Несмотря на то, что истребитель-невидимка был объявлен готовым к бою в 2015 году, в реальности это не так. Скорее всего, потребуется еще несколько лет на доведение технологии до ума. Бывший председатель сенатского комитета по вооруженным силам Джон Маккейн ранее называл F-35 «хрестоматийным примером сломавшейся системы оборонных закупок».

Далее он заявил на брифинге в Сенате: «Рекордные показатели программы F-35 были одновременно скандалом и трагедией в отношении стоимости, графика и производительности».

Низкая производительность платформы подверглась критике со стороны широкого круга источников, от военных аналитических центров, таких как NSN и RAND Corporation, до таких организаций, как Проект государственного надзора (POGO) 109, и отдельных лиц, таких как главный испытатель оружия Пентагона Майкл Гилмор и капитан морской пехоты Дэн Грейзер. Сам Пентагон неоднократно подчеркивал, что F-35 страдал от низкой надежности, что высокие эксплуатационные расходы могут сделать самолет недоступным в тех количествах, которые первоначально планировалось приобрести. Технические проблемы неоднократно задерживали выдачу Пентагоном разрешения на серийное производство истребителя.