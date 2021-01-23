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Украина активно готовится к боевым действиям в Донбассе, однако если она решится на вторжение, то ВСУ будут в кратчайшие сроки разгромлены Россией, считает киевский эксперт Михаил Погребинский. Он заявляет, что РФ не будет наблюдать за нападением на непризнанные республики и обязательно вмешается в конфликт.

Погребинский пояснил, что российский президент Владимир Путин неоднократно повторял, что РФ не допустит военной победы Украины в Донбассе. И он сдержит свое слово. Киев может сколько угодно говорить об «азербайджанском сценарии», но ему нужно понять лишь одно – союзники, которые сейчас клянутся в вечной дружбе, никак не помогут украинской армии.

С Погребинским не согласны российские военные эксперты. Они заявляют, что РФ вмешается в конфликт только в том случае, если Украина пустится в провокации. К примеру, обстреляет рубежи России. В этом случае у нее будут все шансы на то, чтобы не только проиграть войну на Донбассе, но и потерять еще часть своей территории.

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