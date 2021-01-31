Внешнеполитическое ведомство РФ предупредило американский Госдеп о недопустимости грубо вмешиваться во внутренние дела государства. МИД также заявил об ответственности, предусмотренной за подобное вмешательство.

Согласно заявлению ведомства, размещенному в социальной сети Facebook, США раскручивает «фейковые» сообщения о протестных акциях, а также призывает участвовать в них на всех интернет-ресурсах, которые находятся под контролем Вашингтона. Поощрение незаконных акций и митингов – это всего лишь очередная часть стратегии США, которая направлена на «сдерживание» России.

Явным доказательством того, что Соединенные Штаты являются одними из организаторов несанкционированных протестов, является их поддержка госсекретарем Энтони Блинкеном.

По словам представителей МИД, США пытаются реализовать программу, направленную на «растяжение РФ и ее выведение из равновесия», которая была представлена еще в 2019 году. Однако Вашингтон не понимает одного – что эта программа влечет за собой целый ряд негативных последствий не только для России, но и для самих Соединенных Штатов. Именно поэтому они должны немедленно прекратить вмешиваться во внутренние дела РФ и раскручивать «фейки», за которые полагается административная и уголовная ответственность.