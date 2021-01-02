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В 2020 году отношения между Китаем и РФ перенесли перемены, справились с пандемией и вышли на самый высокий уровень за всю историю обоих государств, считает глава китайского МИД Ван И. Он перечислил все сферы, где сотрудничество двух стран является наиболее успешным.

Так, министр заметил, что РФ с КНР успешно разрабатывают вакцины от коронавирусной инфекции и новые лекарства, сотрудничают в области профилактики Covid и создания новых видов лечения.

Кроме того, как Китай, так и Россия заинтересованы друг в друге в сфере цифровой экономике, а также в разработке новейшей электроники. По словам Ван И, в настоящий момент сотрудничество между государствами не имеет каких-либо ограничений или запретных зон и в таком режиме может продолжаться бесконечно.

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