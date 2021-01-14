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В Зеленодольске на днях произошёл скандал – 90-летней местной жительнице, являющейся труженицей тыла, власти подарили на юбилей лишь конверт с открыткой, где имелись поздравления от Владимира Путина, а также от местных властей.

Как сообщается, около месяца назад пенсионерке позвонили из местной администрации и сообщили, что её собираются поздравить и подарить подарок, после чего попросили 12 января быть дома. Пожилая женщина ждала весь день, и в итоге ей подарили всего лишь открытку. По словам внучки женщины, рассказавшей о произошедшем, бабушку пришлось долго успокаивать.

История была освещена в соцсетях. Родственники пенсионерки выразили недоумение в связи с тем, что ради открытки пришлось идти целой делегацией – они могли бы просто оставить её в почтовом ящике. Также они задались вопросом о том, почему в администрации не хватило денег даже на небольшой букет. После этого мэр города Михаил Афанасьев, а также представитель Зеленодольского завода имени Горького, на котором пенсионерка проработала 25 лет, лично её посетили, и привезли подарки.

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