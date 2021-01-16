Высохшая новогодняя елка превращается в объект повышенной пожарной опасности, поэтому лучше сдать ее в специальный пункт приема сразу после окончания праздников, предупреждает пресс-служба московского главка МЧС. Она предостерегает россиян от длительного хранения дерева в квартире или частном доме.

По словам представителей пресс-службы, хвоя, которая со временем высыхает, быстро воспламеняется и очень хорошо горит, поэтому имеет смысл как можно скорее избавиться от елки.

Также МЧС предупреждает о пожарной опасности, исходящей от искусственных новогодних деревьев. В подавляющем своем большинстве они изготовлены из пластика, который воспламеняется не хуже сухой хвои. Кроме того, во время горения он выделяет токсичные вещества, которые представляют опасность для здоровья человека и могут стать причиной развития серьезных заболеваний.