Массовое производство американских истребителей F-35 не начнется в марте 2021 года, как планировалось ранее. Пресс-секретарь Пентагона Эллен Лорд заявила, что принято решение о переносе этого срока, так как пандемия коронавируса и ряд технических проблем внесли свои коррективы.

Пентагон также сообщил, что никак не может определиться с датой боевых испытаний. Напомним, что ее переносят уже четвертый год подряд, так как планы постоянно срываются по объективным причинам.

По информации американского издания Bloomberg, тестовые вылеты истребителей-бомбардировщиков будут проводиться в течение нескольких месяцев. Только после этого Конгресс США сможет принять решение о массовом выпуске самолетов.

Напомним, что ранее производитель F-35 компания Lockheed Martin сообщала о срыве графика поставок из-за Covid-19. В 2020 году она передала заказчикам из США и других стран лишь 123 самолета, хотя в плане была указана 141 единица.