Вопрос со строительством турецких военных баз на территории Азербайджана остается открытым даже после встречи глав государств Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева. Косвенный ответ на него можно получить, проанализировав маршруты самолетов, принадлежащих Турции.

Эксперты заявляют, что сервис Флайтрадар24 практически каждые сутки фиксирует до 4 рейсов турецких транспортников. Которые приземляются либо в Баку, либо на аэродромах других населенных пунктов Азербайджана. Причем летят они в обход Армении, что кому-то может показаться подозрительным.

Вполне вероятно, что эти воздушные суда привозят грузы для создания военных баз. Но это только предположение, так как официальный Баку категорически отрицает такую возможность. Военное руководство Азербайджана и Турции отмалчивается, не желая ни подтверждать, ни опровергать информацию.

Напомним, что лидеры трех стран на встрече в Москве договорились об урегулировании конфликта мирным путем. При этом одним из самых важных факторов было названо скорейшее восстановление экономических и транспортных связей между Азербайджаном и Арменией, в котором заинтересованы жители обеих стран.