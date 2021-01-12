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Актриса Мария Горбань поделилась новыми фотографиями из своего отпуска, который она проводит на Бали.

На одной из фотографий актриса предстала в бикини голубого цвета, в солнцезащитных очках и с повязанным на голове платком. В руках Мария держит кокос, из которого через трубочку пьёт молоко. В подписи Горбань пошутила над получившимся кадром, поблагодарив iPhone за ногу.

В кадре актриса благодаря ракурсу получилась излишне худой, что тут же отметили её подписчики. Они удивились в комментариях, почему Мария стала выглядеть такой тощей, когда раньше была красавицей. Некоторое посоветовали ей есть побольше, а другие в шутку предложили выкинуть iPhone, чтобы не получалось таких кадров.

Также поклонники заметили, что ноги у актрисы очень красивые, и она сама является красотой на фоне Бали.

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