Исполнителю главной роли в первых двух фильмах эпопеи «Один дома» Маколею Калкину понравилась идея вырезать из второй части все еще президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. На предложение, которое сделал один из пользователей социальной сети Твиттер, он ответил одном словом: «Браво».

Пост сопровождается тем самым эпизодом картины, в которой на несколько секунд появляется Дональд Трамп. Однако после редактирования президент США исчез, а вместо него виднеется лишь легкая дымка.

Ранее сообщалось, что появление Трампа в фильме «Один дома-2» было его собственным условием. За это создатели фильма получили возможность осуществлять съемки в отеле Plaza, принадлежащем тогда будущему главе государства. Режиссер картины Крис Коламбус рассказал, что хотел позже вырезать этот эпизод, однако не стал, так как он гармонично вписался в фильм.