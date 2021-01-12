В конструкции американских истребителей пятого поколения F-35 обнаружено почти 900 дефектов, которые отрицательно влияют на эффективность обслуживания воздушной машины и ее боевую готовность, заявляют авторы публикации в издании Bloomberg.

В отчете испытательного управления американского Минобороны изначально шла речь о 941 одном дефекте. С 2018 года 70 из них были устранены. Причем основная активность пришлась на позапрошлый год, так как в прошлом конструкторы устранили только две недоработки.

Сообщается, что сперва все дефекты были разделены на критические и некритические, то есть не влияющие на работоспособность самолета. Однако чтобы ускорить серийный выпуск истребителя большая часть недоработок из первой категории была перенесена на вторую.

Несмотря на столь большое количество дефектов, программу F-35 активно поддерживает вновь избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден. А это означает, что она будет продолжена с имеющимися недоработками. Вполне вероятно, их устранение планируется по ходу дела.