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Очередная модернизация американского танка Abrams M1A2 SEPv3 привела к появлению сомнений в его пригодности для ведения эффективных боевых действий, заявляет руководство американского Минобороны. По его словам, теперь танк практически невозможно перевозить на военных тягачах и специализированных эвакуационных машинах из-за значительно увеличившейся массы.

Эксперты отмечают, что конструкторы продолжают модернизацию танка и оснащают его все новым оборудованием, которое должно улучшить боевые характеристики бронетехники и обеспечить ее успешное применение на поле боя. При этом они забывают, что каждое из дополнительных технических устройств увеличивает вес.

Американские СМИ пишут о том, что в случае боевого конфликта с Россией потребуется бронетехника, которая сможет оперативно развернуться на позициях, опередив танки, имеющиеся в распоряжении РФ. Однако Abrams M1A2 SEPv3 точно не соответствует этим требованиям. Из-за постоянно растущей массы он не сможет пройти по дорогам и мостам, большинство из которых имеют ограничения по весу. Техника, которая из-за активной защиты и других технических новшеств весит уже более 62 тонн, может только увязнуть на разбитых российских магистралях и стать легкой добычей для потенциального противника.

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