Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал переброску Соединенными Штатами беспилотников MQ-9 Reaper в Румынию. Он отметил, что ударные американские дроны станут той силой, которая позволит США противостоять России в Черном море, а также наладить отношения сразу с несколькими государствами региона.

Специалист считает, что такой ход был нужен США, чтобы пробраться в российские зоны A2/AD. То есть на те участки, на которых для Соединенных Штатов и НАТО созданы максимально опасные условия. К ним, к примеру, относятся Петропавловск-Камчатский, Новороссийск и Севастополь, Владивосток и Мурманск.

Размещение техники в Румынии, а также в прибалтийских государствах, на Украине и в Польше, позволит США прорваться в эти самые зоны. Так, Румыния отлично подходит для того, чтобы «взломать» Черноморский регион, так как в этой стране Соединенные Штаты могут разместить не только беспилотники, но еще и баллистические ракеты и боеприпасы системы PRO.

Беспилотники же нужны для того, чтобы наладить отношения с Украиной и другими странами, готовыми дружить с США против России.