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Украинские ВС получили от Латвии военную помощь – внедорожники Land Rover Defender, начало выпуска которых датируется далеким 1948 годом. Эти британские автомобили совсем скоро отправят на восток страны, где их намереваются использовать в качестве медицинской техники.

Представитель оборонного ведомства Латвии Артис Пабрикс заявил, что передает автомобили в дар от НАТО, так как надеется, что Украина совсем скоро станет частью Североатлантического альянса и европейского сообщества. Также на встрече в городе Лиелварде, где была организована передача «новой» военной технике, присутствовали посол Украины Александр Мищенко и ряд других официальных лиц.

Легкобронированный автомобиль Land Rover Defender был создан Британией в смутные годы, когда в Северной Ирландии проходили громкие протесты против действий властей Соединенного королевства. Тогда возникла необходимость в технике, способной помочь быстро подавить беспорядки, что и привело к появлению внедорожника.

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