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Курдские военные пригрозили РФ захватом ее военной базы, расположенной в окрестностях сирийского города Камышлы, если она не выполнит их требований.

В ряде СМИ сообщают, что курды хотят, чтобы Россия помогла им в борьбе с турецкой армией и протурецкими боевиками в Айн Иссе. Данные требования также озвучили представители СДС, которых, как известно, поддерживают Соединенные Штаты. В издании Avia.pro считают, что данные события, скорее всего, являются результатом вмешательства Вашингтона, желающего расширить свое присутствие на востоке Сирии.

Однако, несмотря на угрозы, Москва не собирается соглашаться на требования любых самопровозглашенных администраций, действующих на территории Сирии. Российское командование также предупреждает, что попытки напасть на базу приведут к ответным действиям.

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