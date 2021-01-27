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Гендиректор КТРВ Борис Обносов рассказал, что в 2020 году были проведены государственные испытания электрической торпеды, созданной в России уже после распада Советского Союза. Он пояснил, что в СССР подобное вооружение создавалось, однако оно не прижилось из-за низких эксплуатационных характеристик.

По словам гендиректора корпорации, новейшие российские торпеды уже поступают на вооружение российского флота. Они выделяются на фоне передовых западных образцов низким уровнем шума, а также существенно увеличенной глубиной погружения. Кроме того, оснащены системой самонаведения, обнаруживающей цель на большом расстоянии.

Также торпеды обладают повышенной дальностью действия, что является существенным отличием от вооружения, разработанного в Соединенных Штатах и других странах НАТО.

Обносов заявил, что серийное производство боеприпасов сейчас в полном разгаре и торпеды непосредственно с завода отправляются ВМФ России.

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