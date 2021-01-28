читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Группа крымских физиков работает над созданием устройства, позволяющего следить за загрязнением воды в режиме реального времени.

Согласно словам исследователей, для распознавания микропластика, водорослей и иных вредных частиц можно использовать плавучую платформу, оснащенную солнечными панелями, способными обеспечить автономность ее работы. Отмечается, что эта система сможет собирать отходы, не позволяя им распространяться по всей акватории.

Работа над данным проектом ведется уже на протяжении одного года. Он напрямую связан с исследованиями специалистов в области электронной голографической микроскопии. На данный момент наблюдение за загрязнением воды осуществляется с помощью спутников, однако они не позволяют обнаруживать микрочастицы. Эту проблему должна будет решить новая плавучая платформа.

Вам может понравиться

Севастопольские ученые обнаружили руины древнеримского порта в Сирии

Севастопольские археологи смогли найти в акватории Тартуса, расположенного в Сирии, руины древнего…

Ученые МИСиС разработали инновационную технологию сжигания угля

Пропитка угля солями металлов позволила ученым МИСиС втрое уменьшить выбросы в атмосферу…

Австралийские ученые предложили заменять поврежденные кости гелем с живыми клетками

Исследователи из Австралии смогли создать особый состав на базе керамики, позволяющий «печатать»…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 января – пасмурно, до -1 °C | город Мытищи: погода, 28 января – облачно с прояснениями, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 января – небольшой снег, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 января – облачно с прояснениями, до -12 °C | Королев: погода, 28 января – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 28 января – небольшой снег, до -0 °C | Армавир: погода, 28 января – пасмурно, до 10 °C |