Группа крымских физиков работает над созданием устройства, позволяющего следить за загрязнением воды в режиме реального времени.

Согласно словам исследователей, для распознавания микропластика, водорослей и иных вредных частиц можно использовать плавучую платформу, оснащенную солнечными панелями, способными обеспечить автономность ее работы. Отмечается, что эта система сможет собирать отходы, не позволяя им распространяться по всей акватории.

Работа над данным проектом ведется уже на протяжении одного года. Он напрямую связан с исследованиями специалистов в области электронной голографической микроскопии. На данный момент наблюдение за загрязнением воды осуществляется с помощью спутников, однако они не позволяют обнаруживать микрочастицы. Эту проблему должна будет решить новая плавучая платформа.