Вновь избранный президент США Джо Байден вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заинтересованы в эскалации конфликта на Донбассе, уверен российский политолог Константин Сивков. Он заявил, что нового витка вооруженного столкновения можно ожидать уже весной.

По мнению эксперта, в случае обострения конфликта перед Россией встанет дилемма – оказывать помощь самопровозглашенным республикам, либо не вмешиваться в столкновение. Сейчас делать прогнозы о том, какое будет принято решение, совершенно бессмысленно, так как ближе к лету ситуация может измениться.

Сивков также сообщает, что сейчас украинская армия действует в соответствии с моделью сирийских террористов. Она вроде как и ничего не делает для обострения конфликта, однако регулярно запускает на территорию непризнанных республик беспилотные аппараты с ракетами и бомбами. БПЛА Украине поставляет Турция, которая подталкивает Киев к повторению карабахского сценария на Донбассе.