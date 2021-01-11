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На очередной выставке бытовой электроники CES 2021 компания LG Display продемонстрировала телевизор с 40-процентной прозрачностью с OLED-экраном с диагональю 55 дюймов.

Кроме того, южнокорейский бренд удивил посетителей выставки, которая в 2021 году проходит полностью в цифровом формате, концептом выдвижного телевизионного приемника, который может скрываться в изголовье или изножье спального места. Предполагается, что экран можно будет выдвигать полностью или частично – во втором случае он позволит получить краткую информацию о происходящих в мире событиях, а также узнать точное время или погоду.

Цифровая девушка Рия Ким, которая проводила всю презентацию компании LG, рассказала также о нескольких роботах, которые используют ультрафиолетовое излучение для дезинфекции помещений.

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