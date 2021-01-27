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Ксения Мишонова, детский омбудсмен в Подмосковье, рассказала о том, что в регионе за семь лет число детдомов уменьшилось более чем в пять раз.

Согласно ее словам, недавно в Московской области было решено закрыть еще 2 детских дома, так как не осталось сирот – всем детям смогли найти приемные семьи. Она заявила, что несколько лет назад в регионе функционировали 44 подобных учреждения, а сейчас работают не больше 8.

Уполномоченная по правам ребенка добавила, что в прошлом году новые семьи смогли обрести две тысячи детей. Мишонова напомнила, что в Подмосковье вот уже более пяти лет действует программа, по которой приемные родители каждый месяц получают поддержку от государства на содержание усыновленного ребенка.

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