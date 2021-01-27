Китай вспомнил, что лучшая защита – это нападение и начал активно разгонять версию о том, что коронавирус вырвался на свободу из американских секретных лабораторий. Кроме того, он нанес информационный удар по вакцине Pfizer, сообщив, что она может представлять серьезную опасность для пожилых людей.

Соединенные Штаты сперва смотрели на это сквозь пальцы, однако после того, как хэштег American’s Ft. Detrick, активно распространяемый Коммунистическим союзом молодежи КНР набрал больше 1,4 миллиарда просмотров, начали бить запоздалую тревогу. Они опубликовали доклад, в котором назвали китайские заявления новыми теориями заговора.

Между тем, хэштег продолжает набирать популярность. Интерес к нему возобновился с новой силой, когда представитель китайского МИД предложил ВОЗ проверить лабораторию в штате Мэриленд, в которой, вероятно, и разрабатывалось биологическое оружие, спровоцировавшее пандемию.

Американский доклад, призванный противодействовать информационной атаке, сообщает, что Китай стремится во что бы то ни стало переложить вину за начало пандемии на западные государства. Кроме того, в заявлениях КНР усмотрели недобросовестную конкуренцию. По заявлениям агентства AP, Пекин намерен дискредитировать вакцины из США, чтобы продвинуть на рынок собственные препараты.