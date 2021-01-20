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Военное руководство РФ с трудом сдерживает улыбку, когда Пентагон заявляет о необходимости взять под свой контроль Калининград, пишут эксперты китайского издания Sohu. Они подчеркивают, что этот город представляет собой смертоносный клинок, расположенный в самом центре Европы.

Калининград находится в окружении сразу трех стран Североатлантического альянса, поэтому Россия предприняла все возможные меры для его эффективной защиты. Именно здесь располагаются самые новые виды вооружений, а также надежные и проверенные комплексы противовоздушной обороны.

Так, от нападения с воздуха Калининград защищают комплексы «Воронеж», которые контролируют окружающее пространство на расстоянии до 6 тысяч километров. Они дополняются системами С-400 «Триумф», долгие годы остающиеся для американцев загадкой. Зенитно-ракетные комплексы способны обнаруживать и сбивать одновременно несколько целей, поэтому атака с воздуха закончится для НАТО плачевно.

Кроме того, в Калининграде размещены ракетные комплексы «Искандер» и другие виды современного вооружения. По мнению авторов статьи, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», РФ сделала все возможное, чтобы превратить город в неприступную крепость. Поэтому она вправе иронично улыбаться в ответ на заявления о захвате Калининграда.

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