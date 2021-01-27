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Государства, намеревающиеся бороться за превосходство в Мировом океане, активно строят авианосцы, однако Россия каким-то образом ухитряется обходиться без них. Эту загадку сумели разгадать журналисты китайского издания Sohu, которые посвятили новую публикацию «военно-морскому феномену» РФ.

По словам авторов статьи, Россия успешно компенсирует отсутствие авианосцев легкими корветами и противолодочными кораблями. Они способны решать самые разные задачи в море и вооружаются для этой цели эффективными ракетами для поражения как морских, так и воздушных мишеней.

Главным же преимуществом РФ авторы публикации, которую перевел портал «ПолитРоссия», называют наличие в распоряжении ВМФ большого количества атомных подводных лодок. Это и так называемая «звериная серия», в которую входят малошумные субмарины проекта «Щука», и новейшие «Ясени», которые продолжают поступать на вооружение российского флота, и подлодки «Борей-А», оснащаемые новейшими гиперзвуковыми и баллистическими ракетами.

США давно беспокоят подводные лодки ВМФ России, так как они буквально растворяются в глубине и обнаружить их местоположение не представляется возможным.

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