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Несмотря на возрождении армии и флота, Россия все же столкнется с серьезными проблемами, если ей придется схлестнуться в вооруженном столкновении с Соединенными Штатами. Военные эксперты китайского издания Sohu попытались выяснить, кто станет союзником РФ в возможной войне.

После недолгих размышлений авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», решили, что РФ будет действовать в полном соответствии со словами своего президента Владимира Путина «Союзника всего два – армия и флот».

Китайские эксперты сошлись во мнении, что Россия вряд ли будет привлекать кого-то на свою сторону, если вдруг начнется война против Соединенных Штатов. Во-первых, потому что она никому не доверяет. А во-вторых, по той простой причине, что военная доктрина РФ предполагает использование ядерного оружия в случае прямого нападения. И вот этот союзник как раз способен сыграть ключевую роль в боевых действиях с любым противником. Даже с таким мощным, как США.

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