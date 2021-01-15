Несмотря на возрождении армии и флота, Россия все же столкнется с серьезными проблемами, если ей придется схлестнуться в вооруженном столкновении с Соединенными Штатами. Военные эксперты китайского издания Sohu попытались выяснить, кто станет союзником РФ в возможной войне.

После недолгих размышлений авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», решили, что РФ будет действовать в полном соответствии со словами своего президента Владимира Путина «Союзника всего два – армия и флот».

Китайские эксперты сошлись во мнении, что Россия вряд ли будет привлекать кого-то на свою сторону, если вдруг начнется война против Соединенных Штатов. Во-первых, потому что она никому не доверяет. А во-вторых, по той простой причине, что военная доктрина РФ предполагает использование ядерного оружия в случае прямого нападения. И вот этот союзник как раз способен сыграть ключевую роль в боевых действиях с любым противником. Даже с таким мощным, как США.