Китай научился делать двигатели для истребителей J-20 и продолжает разрабатывать инновационные технологии в сфере создания новых вооружений, заявляют авторы публикации в японском издании Nikkei. Они уверены, что совсем скоро КНР составит России жесткую конкуренцию на мировом рынке оружия.

Ранее Поднебесная покупала авиадвигатели в России, однако сейчас китайские конструкторы создают силовые установки, ни в чем не уступающие разработкам крупнейших оборонных предприятий РФ.

Кроме того, Китай давно обошел Россию в сфере строительства авианосцев и некоторых других видов боевых кораблей. Еще одна сфера, в которой РФ уступает КНР – это производство беспилотных аппаратов. Несмотря на то, что в распоряжении Москвы имеется несколько интересных решений, таких как «Охотник», «Ланцет» или «Орион», Китай все же остается на несколько шагов впереди.

Разработка собственного оборонно-промышленного комплекса даст Поднебесной возможность бросить России вызов на рынке вооружений, считают авторы. Однако не стоит забывать о том, что РФ неоднократно оказывалась на позиции догоняющих, но очень быстро компенсировала отрыв от соперника и возвращалась в лидеры.