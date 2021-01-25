После провокации со стороны американского авианосца «Теодор Рузвельт» китайские власти разрешили своим ВМС жестко атаковать боевые корабли и гражданские суда, принадлежащие Соединенным Штатам. Теперь для таких атак не нужны предупреждения и дополнительные запросы.

Береговая охрана Китая и раньше могла атаковать нарушителей границ, однако для этого нужно было обращаться в Минобороны и дожидаться соответствующего приказа. Теперь ситуация изменилась. По информации, представленной порталом Avia.Pro, теперь китайские боевые корабли могут без каких-либо запросов перехватывать, а в случае провокаций – и атаковать американские эсминцы, авианосцы и пассажирские суда.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что китайским ВВС пришлось поднимать в воздух 6 бомбардировщиков и 15 истребителей, чтобы остановить авианосец ВМС США, пытающиеся пересечь границу Поднебесной империи. Эксперты предполагают, что именно эта провокация стала причиной появления новых инструкций для береговой охраны КНР.