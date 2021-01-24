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Американские бронеавтомобили и беспилотные аппараты, бесплатно переданные Соединенными Штатами в распоряжение украинской армии, быстро выходят из строя, сообщает автор «Милитаристского портала» Тарас Чмут. Он объясняет это желанием Киева как можно больше сэкономить на приобретении комплектующих и обслуживании техники.

По словам эксперта, всего за пять лет Украина ухитрилась практически полностью «угробить» 50 процентов военных автомобилей Humvee. При этом он подчеркивает, что США передали в распоряжение ВСУ пусть и подержанные, но вполне боеспособные и технически исправные машины. Все дело в том, что при поломках или повреждениях военнослужащие пытаются сами ремонтировать технику, используя дешевые запчасти низкого качества, что и приводит впоследствии к потерям.

С беспилотными аппаратами Raven, по мнению Чмута, дело обстоит гораздо хуже. Для работы с ними назначаются бойцы, не имеющие практического опыта и специальных навыков. Многие из них вообще видят беспилотники первый раз в своей жизни. Итог печален – БПЛА просто падают на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР. И остаются там навсегда, так как выдавать их обратно никто не собирается.

Автор портала заявляет, что из-за жадности руководства украинских ВС хорошая техника, которая могла бы принести пользу армии, просто превращается в никому не нужный металлолом.

Это не единственная проблема ВСУ. Напомним, что украинские солдаты и офицеры, которых государство отправляет обучаться в Соединенные Штаты, возвращаясь домой массово увольняются из армии и уходят на гражданку.

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