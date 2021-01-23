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Украинские офицеры и солдаты, которых страна отправляет обучаться в Соединенные Штаты, по возвращении увольняются из рядов ВСУ. Такую информацию озвучил ВРИО командующего ООС Виктор Ганущак. Он предположил, что полученные от американцев знания и навыки обеспечили военнослужащим возможность заработать деньги на гражданке.

Статистика действительно выглядит весьма удручающе. Так, из 1000 солдат, которые были отправлены на учебу, в войска вернулись только 400 человек. Остальные шестьсот сразу уволились, не поддаваясь на уговоры остаться служить в ВСУ.

То же самое относится к офицерам. В настоящий момент на гражданку ушли 170 хорошо обученных военных.

Ряд украинских изданий уже выдвинул свои версии происходящего. Одни из них пишут, что военнослужащие просто устают от американской пропаганды и разочаровываются в армейской службе. Гипотеза других гласит, что офицеры и солдаты уходят из ВСУ, но остаются служить Соединенных Штатам под прикрытием, так как в США их вербует местная разведка.

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