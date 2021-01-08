Вооруженные силы РФ все ближе подбираются к американским границам и именно это беспокоит Соединенные Штаты и внушает страх Пентагону, уверен политолог из Израиля Яков Кедми. При этом США совершенно не волнует тот факт, что Россия который год наращивает свой боевой потенциал.

По словам Кедми, Соединенные штаты волнуются из-за того, что РФ проявляет активность во всех «горячих точках» планеты и участвует в большинстве вооруженных конфликтов. Кроме того, она вновь строит свои военные базы. Так, США пугает возможность восстановления такого объекта на Кубе, так как если Россия закрепится там, то окажется в непосредственной близости от американских рубежей.

Кедми заявляет, что в последние десятилетия РФ не проявляла подобной активности, поэтому для США ее нынешние действия являются пугающими. И именно из-за них НАТО пытается подобраться к российским границам, размещая свои подразделения в Румынии и других странах Восточной Европы.