Индия в рамках давнего военного сотрудничества с Россией намерена арендовать дополнительные атомные подводные лодки. Это станет следующим шагом к созданию собственных.

История

Не самая обычная договоренность. Индия готова арендовать, а не закупать или напрямую импортировать подводные технологии из России. В 1986 году Советский Союз стал первым государством, сдавшим в аренду атомную подводную лодку. В попытке укрепить китайско-советские оборонные отношения Кремль подписал соглашение с Нью-Дели о 10-летней аренде атомной подводной лодки с крылатыми ракетами класса Чарли. Передача сопровождалась множеством наложенных СССР ограничений: подводная лодка К-43 поступила на вооружение ВМС Индии как INS Chakra. Она подвергалась частым советским проверкам и техническому обслуживанию, на нее нельзя было грузить некоторые типы оружия, а применять можно было только для наступательных операций военного времени. Более того, в контракте оговаривалось, что INS Chakra должны были полностью укомплектовываться советскими экипажами. Сообщается, что индийским военнослужащим было отказано в доступе к реактору. Частично из-за этих ограничений Нью-Дели решил расторгнуть договор аренды. INS Chakra была возвращена Советскому Союзу в 1990 году и списана через год.

Контракт был разорван, не в последнюю очередь, потому что обременительные условия СССР игнорировали причины, по которым Индия была заинтересована в аренде в первую очередь. А именно, INS Chakra должна была предоставить ВМС Индии важнейший опыт обслуживания и эксплуатации атомной подводной лодки, как если бы она была их собственной. Кроме того, ВМС Индии, которые давно планировали перейти к производству отечественных атомных подводных лодок, стремились получить доступ к советским проектам ядерных реакторов. Когда производство сократилось, а в доступе было отказано, Нью-Дели потерял всякий интерес.

Перезагрузка партнерства

В 2008 году администрация президента России Владимира Путина договорилась о сдаче в аренду еще одной атомной подводной лодки, на этот раз К-152 класса «Акула». По соглашению об аренде на 900 миллионов долларов индийские инженеры и моряки отправились в Россию, чтобы пройти обучение по эксплуатации и обслуживанию подводной лодки. K-152, введенная в эксплуатацию как INS Chakra II, частично предназначалась для сдерживания китайской экспансии в Индийском океане.

Несмотря на значительные эксплуатационные различия между подводными лодками (одна является ударной, а другая лодкой с баллистическими ракетами), ВМС Индии использовали Chakra II для подготовки экипажей подводных лодок к вводу в эксплуатацию линейки класса Arihant с ядерными двигателями в 2016 году. Нью-Дели, очевидно, больше интересовала аренда подводных лодок с крылатыми ракетами «Ясень», но их не было в наличии, кроме старого Северодвинска. Все новые подводные лодки «Ясень-М» находятся на различных стадиях испытаний и строительства.

Поскольку срок аренды Chakra II истекает через несколько лет, Индия арендовала еще одно судно класса «Акула». Подводная лодка «Акула», получившая название Chakra III, будет передана Индии к 2025 году в рамках контракта на 3 миллиарда долларов. По словам индийского чиновника, сделка включает переоборудование подводной лодки с использованием индийских датчиков и компонентов связи. Судя по имеющимся сведениям, этот последний контракт налагает несколько ограничений на то, что индийскому флоту разрешено делать с Chakra III.

Хотя его основная цель, вероятно, заключается в том, чтобы испытать планы Индии по собственному производству шести атомных подводных лодок, еще неизвестно, окажется ли Chakra III втянутой в продолжающуюся китайско-индийскую напряженность в Индийском океане и Южно-Китайском море.