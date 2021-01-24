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Курсы доллара и евро вернулись к своим максимумам с 1 января, поэтому в концу месяца вполне вероятно их повышение до 76,5 и 92,4 рубля соответственно. Такой прогноз сделал Михаил Коган, представляющий «Высшую школу управления финансами».

Он отметил, что в понедельник курсы могут снизиться примерно на 0,5 рубля, однако потом они будут только расти.

Эксперт отметил, что недооценка рубля – это результат санкционных рисков. Все дело в том, что в настоящий момент цена на нефть Brent составляет 55 долларов за баррель, поэтому российская национальная валюта должна подниматься в цене. Если бы не стремительно возросшие риски новых санкций, американский доллар вполне мог бы снизиться до 65-70 рублей. Однако он растет, а рубль постепенно утрачивает то небольшое преимущество, которое сумел накопить с начала 2021 года.

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