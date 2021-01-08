Издание Variety составило список наиболее ожидаемых иностранных фильмов.

Как отмечается, из-за пандемии коронавируса в прошедшем году все кинотеатры были закрыты достаточно долгое время, и даже после открытия им необходимо соблюдать ряд ограничительных мер. Из-за этого было решено перенести премьеры многих фильмов на то время, когда ситуация станет лучше. Некоторые же ленты и вовсе были выпущены на сервисах цифрового видео.

Самым ожидаемым фильмом, как отмечается, стала «Чёрная вдова» от Marvel. Фильм должен был выйти ещё в марте прошлого года. Из анимационных картин зрители больше всего ждут «Райя и последний дракон» от Disney.

Кроме того, в этом году должен выйти новый фильм про Джеймса Бонда «Не время умирать», блокбастер «Годзилла против Конга», очередной «Форсаж», сиквел фильма ужасов «Тихое место», комедия «Стервелла», кинокомикс «Морбиус», Также отмечаются фильмы «Веном: Да будет Карнаж», «Охотники за привидениями: Наследники» и продолжение «Отряда самоубийц», мультфильм «Миньоны: Грювитация».

Осенью выйдет третий «Человек-паук», боевик «Миссия невыполнима 7», фильм «Дюна», четвёртая «Матрица».