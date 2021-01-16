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Тяжелые истребители МиГ-31БМ, которые РФ разместила на Новой Земле, обеспечат надежное прикрытие российских рубежей в арктическом регионе, рассказала пресс-служба Северного флота.

Экипажи двухместных воздушных машин уже сейчас несут боевое дежурство на архипелаге Новая Земля. В их задачи входит полная блокировка воздушного пространства Северного морского пути, а также охрана государственной границы РФ.

Помимо истребителей, на архипелаг также были переброшены зенитчики из полка 45-й армии. У них на вооружении имеются ЗРК С-400 «Триумф», которые в настоящий момент являются лучшими подобными комплексами на планете.

Стоит напомнить, что в декабре истребители МиГ-31 БМ были размещены в Анадыре, что позволило получить полный контроль над российскими рубежами со стороны Дальнего Востока.

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