Многие СМИ уже неоднократно сообщали о том, что витамин D играет весьма важную роль при лечении коронавируса. Также были проведены различные научные исследования для изучения этого вопроса.

Журналисты издания «Медуза» решили разобраться в этом вопросе более подробно, и выяснили, что ситуация в отношении витамина D довольно противоречива. Так, указывается, что принимать витамин для лечения именно коронавируса нет оснований. Однако его следует принимать из-за других причин. Указывается, что в одних научных исследованиях был сделан вывод, что дефицит витамина D действительно влияет на заболеваемость коронавирусом и более тяжёлое течение болезни, по другим сведениям, зависимости обнаружено не было.

Также указывается, что некоторые просто решили использовать момент и провели весьма некачественные исследования, после чего заявили о важности витамина D. При этом витамин не входит в рекомендации по лечению COVID-19.

Однако витамин D помогает иммунитету справляться с заболеваниями и инфекциям, так что в теории основания для рекомендации есть. В итоге, эксперты советуют принимать ту же дозу витамина, которую рекомендовали до коронавируса. В России это 15-20 микрограммов людям в возрасте до 50-ти лет, 20-25 микрограммов людям после 50-ти лет, и 20-30 микрограммов беременным и кормящим женщина.