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Россияне и лично президент РФ замешаны в том, что из гавани Дингла пропал дельфин Фунги, который долгое время был символом города, заявил ирландский сенатор Нед О’Салливан. Он обвинил в исчезновении животного радиолокаторы, которые Россия использует, чтобы наблюдать за перемещениями британских боевых кораблей.

«В этом могли быть замешаны россияне. Возможно, Путин», — заявил сенатор.

Он также отметил, что неустанно следит за действиями России и подмечает многие вещи, которые незаметны для остальных.

Авторы издания Irish Post, опубликовавшего высказывание сенатора, назвали его «безумным», а также привели слова министра Малколма Нунана о том, что шумы под водой, издаваемые радиолокационным оборудованием, способны воздействовать на китообразных, но не до такой степени. Журналистам показалось странным обвинение российских военнослужащих, которых в Ирландии в глаза никто не видел, в исчезновении дельфина.

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