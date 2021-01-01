В пригороде Дейр-эз-Зора, где располагается иранская авиабаза, появились российские радары «Каста-2Е2». Эти средства ПВО хорошо показали себя в обнаружении малозаметных и низколетящих воздушных целей. Эксперты сумели обнаружить их на фото, сделанных в окрестностях авиабазы.

Аналитики считают, что Россия совсем не зря разместила свои средства ПВО на сирийском аэродроме, активно использующемся иранскими войсками. Все дело в том, что несколько месяцев назад сообщалось об атаках на авиабазу, которые проводились с использованием беспилотных аппаратов и самолетов, которые так и не удалось идентифицировать.

Эксперты проверили информацию и выяснили, что ни в Иране, ни в Сирии подобных комплексов на вооружении нет. Поэтому скорее всего разместили их российские военные. Основная причина этому – желание контролировать воздушное пространство рядом с провинцией Дейр-эз-Зора, а также сдерживать американский военный контингент, который в последнее время все активнее ведет себя на сирийской территории.