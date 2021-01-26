Иранский генерал Рахим Ноэй-Агдам, который руководит военной базой КСИР «Хазрат Зейнаб», заявил, что имеющегося в распоряжении Тегерана оружия вполне достаточно для уничтожения любых американских боевых кораблей. Он отметил, что сейчас наличие авианосцев и эсминцев ВМС США в Персидском заливе уже не вселяет в иранскую армию никакого страха.

По словам генерала, еще несколько лет назад Тегеран считал опасной угрозой появление американских боевых кораблей в заливе, однако те времена уже прошли. Сегодня у Ирана имеются бомбардировщики и истребители, современные береговые комплексы, поэтому в случае попытки США обострить конфликт, их суда будут немедленно уничтожены.

Отметим, что еще в октябре прошлого года Иран продемонстрировал широкой публике противокорабельную ракету Zulfiqar Basir. Этот боеприпас способен поражать морские цели на расстоянии около 700 км. Эксперты тогда заявили, что ракета скопирована с китайской «убийцы авианосцев» DF-21D.