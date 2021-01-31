Иностранцы высоко оценили мировые хиты, которые исполнили хоры российской армии. Подборка каверов была опубликована на дзен-канале «Культурная кругосветка».

Как отмечается, одним из самых лучших выступлений слушатели назвали песню Scorpions «Maybe I, Maybe You», которую исполнил Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Так, один из испанцев указал, что был поражён исполнением, а житель Аргентины назвал выступление сенсационной интерпретацией.

Одна из жительниц Великобритании заявила, что стоит записать альбом с этими песнями. По её мнению, композиции станут мировыми хитами, и песни российских военных никого не оставят равнодушным. Также один из слушателей заявил, что именно эти песни являются «самым прекрасным и мощным оружием России».