В январе около сотни индийских военнослужащих прибудут в Россию для изучения зенитно-ракетных комплексов С-400 и получения навыков работы с ними, сообщает издание Times of India. Журналисты уведомляют, что это лишь первая группа – еще одна навестит РФ спустя несколько месяцев.

Напомним, что Индия ранее заключила контракт с Россией на поставку комплексов С-400 и выплатила немалый аванс. Однако угрозы со стороны США несколько задержали завершение сделки – Нью-Дели долго сомневался, стоит ли покупать ЗРК и рисковать возможным введением санкций со стороны Соединенных Штатов.

Сейчас разрабатывается «механизм» внесения остатка требуемой для приобретения комплексов суммы, который позволит вывести Индию из под возможных санкционных мер. До тех пор, пока он будет доведен до совершенства, офицеры и военнослужащие индийской армии будут использовать С-400 на территории РФ.