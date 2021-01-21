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В информагентстве «Авиа.про», сославшись на военного эксперта Игоря Коротченко, сообщили, что Индия планирует приобрести российские истребители Су-57.

Согласно словам аналитика, между Нью-Дели и Москвой в настоящее время ведутся предварительные переговоры, связанные с приобретением экспортного варианта боевого самолета пятого поколения. Если они завершатся успехом, то Индия готова сразу же закупить огромную партию этих истребителей.

В издании отмечают, что планы Индии касательно покупки новых боевых машин Rafale французского производства находятся под вопросом. Дело в том, что они могут оказаться бесполезными в случае военного конфликта с Китаем, обладающим собственными истребителями новейшей генерации.

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