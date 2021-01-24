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Индия приняла решение приобрести у России комплексы С-400, так как аналогов, которые превосходили бы эти ЗРК по дальнобойности и точности поражения целей в мире просто нет, заявил военный эксперт Рахула Беди. Он также отметил, что покупка «Триумфов» обойдется Нью-Дели относительно недорого.

Эксперт заявил, что Индия отлично понимает последствия этого решения, но не боится санкций, которые против нее могут ввести Соединенные Штаты. По словам обозревателя, «это не такая уж высокая цена» за то, чтобы обеспечить безопасность своих границ и предотвратить возможное вторжение с воздуха.

В настоящий момент у Дели нет комплексов ПВО, которые могли бы обнаруживать цели на большом расстоянии. С-400 помогут решить эту проблему и обеспечат надежную защиту, если Пакистан или Китай вдруг нанесут ракетные удары по Индии.

Напомним, что Соединенные Штаты ввели санкции в отношении Турции, которая приобрела российские комплексы С-400. Вашингтон считает этот вид вооружения наиболее опасным в мире, так как «Триумф» обеспечивает 100-процентное поражение воздушных целей. Он требовал от Анкары представить подробную информацию о ЗРК, однако получил отказ.

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