Греция возмущена отсутствием какой-либо адекватной реакции НАТО и ЕС на территориальные претензии к ней со стороны Турции и намеревается самостоятельно укреплять свои рубежи, сообщает портал Avia.Pro. Эксперты считают, что отличным решением для этой цели станет приобретение у России береговых ракетных комплексов «Бал».

Поддерживают это мнение и греческие обозреватели. Они отмечают, что если раньше союзники Турции старались одергивать ее, то сейчас Реджеп Тайип Эрдоган делает, что хочет и никто даже не пытается с ним совладать. Но российские береговые комплексы все же способны сделать это. Эксперты пишут, что «Бал» уже несколько лет используется в Ливии и приносит желаемые результаты. Поэтому нет никакого повода отказываться от его приобретения.

Стоит отметить, что никаких официальных переговоров по поводу покупки этих комплексов между Москвой и Афинами пока не ведется. Но если учитывать настойчивость Эрдогана, можно предположить, что приобретение эффективного российского оружия – это лишь вопрос времени.