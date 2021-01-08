В греческом информационном агентстве Pentapostagma поразились «невозмутимостью» ЗРК С-400 российского производства, которые остались безучастными к израильской ракетной атаке сирийских объектов.

Журналист Панайотис Настос из Греции задался вопросом, почему РФ не использует свои современные установки для защиты Сирии. По его мнению, это связано с нежеланием вступать в прямое столкновение с израильскими истребителями F-35 пятого поколения. Если в ходе подобного боя будет уничтожен ЗРК или боевой самолет, то Россия или США больше не смогут потом поставлять свое вооружение третьим странам. При этом исход такого сражения никому не известен.

Однако российские военные эксперты отмечают, что причина неиспользования С-400 связана лишь с тем, что они были развернуты в Сирии с одной целью – защищать военную базу России. Поэтому вооруженные силы РФ и не планируют применять их для отражения израильских атак.